Аэротруба и другие спортивные развлечения в парке Freezone

FREEZONE – это 3 гектара уникальных развлечений на ЭКО территории: 2 аэродинамические трубы с самой большой полётной зоной, искусственная волна для серфинга с артезианской водой, киберспортивная арена, веревочный парк и интерактивный тир.

В основном корпусе располагаются уютное кафе “F.Kitchen”, которые порадуют Вас теплым приемом и блюдами европейской и итальянской кухни.

В живописной тихой части Парка находится новый комфортабельный отель-пансионат "Freezone Inn" с номерами различных категорий, в котором вы сможете остановиться всей семьей.

Для компаний с детьми на территории обустроен детский уголок, а для любителей барбекю - мангальная зона.

Приезжайте наслаждаться свежим воздухом и отдыхом в парке “Freezone”, а мы позаботимся о вашем комфорте!