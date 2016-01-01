Аэродинамическая труба Московская область, Симферопольское шоссе с 09:00 до 22:00 8 (495) 153-26-95 от 1200 до 15000 руб.
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14 февраля в парке Фризон
14 февраля
14 февраля в парке Фризон
Дарите эмоции!


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Номинальные сертификаты для отдыха в Парке Фризон
Номинальный сертификат
Номинальные сертификаты для отдыха в Парке Фризон
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Аэротрубы Freezone
Аэротрубы
Аэротрубы Freezone
Самая большая полетная зона в Москве и Европе
Тарифы
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Surf волна
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Полет в Аэротрубе Москве – официальный сайт Freezone
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Размещение
Отель-пансионат

Комфортабельные номера трёх категорий

 Surf волна
Океанская серф волна

Мы открыты!

 О Парке
Мероприятия

Корпоративы, дни рождения, квесты и тренинги

 О парке
Веревочный парк

3 уровня маршрута

 Кафе
F. KITCHEN

Блюда нашей кухни на любой вкус

 VR
Виртуальная реальность

Уникальный игровой центр виртуальной реальности
Отель-пансионат

Комфортабельные номера трёх категорий
Океанская серф волна

Мы открыты!
Мероприятия

Корпоративы, дни рождения, квесты и тренинги
Веревочный парк

3 уровня маршрута
F. KITCHEN

Блюда нашей кухни на любой вкус
Виртуальная реальность

Уникальный игровой центр виртуальной реальности
О парке

Аэротруба и другие спортивные развлечения в парке Freezone


FREEZONE – это 3 гектара уникальных развлечений на ЭКО территории: 2 аэродинамические трубы с самой большой полётной зоной, искусственная волна для серфинга с артезианской водой, киберспортивная арена, веревочный парк и интерактивный тир.
В основном корпусе располагаются уютное кафе “F.Kitchen”, которые порадуют Вас теплым приемом и блюдами европейской и итальянской кухни.
В живописной тихой части Парка находится новый комфортабельный отель-пансионат "Freezone Inn" с номерами различных категорий, в котором вы сможете остановиться всей семьей.
Для компаний с детьми на территории обустроен детский уголок, а для любителей барбекю - мангальная зона.
Приезжайте наслаждаться свежим воздухом и отдыхом в парке “Freezone”, а мы позаботимся о вашем комфорте!

Мы стремимся стать лучше и хотим ещё больше радовать наших клиентов, поэтому нам там важно Ваше мнение.

Сертификат Tripadvisor

Freezone не только удостоился сертификатом качества Tripadvisor 2017 года

Фото №1 О парке
О парке
Фото №2 О парке
О парке
Фото №3 О парке
О парке
Фото №4 О парке
О парке
В 2016 г. началось масштабное развитие комплекса Freezone. На территории центра построилась гостиница с 44 номерами различного класса. В комплексе имеется банкетный зал, кафе, VR-мир.
В нашем спортивно-развлекательном парке Вы можете провести мероприятия следующих видов: конференции, детские праздники, корпоративы.
Выберите подходящий пакет
Высота

полета:
15 полетная зона 140 м3 21
м
Количество

минут:
2-610-60
мин
Количество

человек:
-1+
Freezone
Зона активного
отдыха
для любителей
летать
и не только.
Для Вас работают:
Surf-
волна
Serf-волна
Отель
Отель
Кафе
Ресторан
Веревочный
парк
Веревочный парк