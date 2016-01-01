Аэротруба и другие спортивные развлечения в парке Freezone

от 8100
МАСТЕР КЛАСС ПРОХОДИТ КАЖДУЮ СБ И ВС В 11.00 И 15.00
Подарите полет своим родным и друзьям!!!
FREEZONE – это 3 гектара уникальных развлечений на ЭКО территории: 2 аэродинамические трубы с самой большой полётной зоной, искусственная волна для серфинга с артезианской водой, киберспортивная арена, веревочный парк и интерактивный тир.
В основном корпусе располагаются уютное кафе “F.Kitchen”, которые порадуют Вас теплым приемом и блюдами европейской и итальянской кухни.
В живописной тихой части Парка находится новый комфортабельный отель-пансионат "Freezone Inn" с номерами различных категорий, в котором вы сможете остановиться всей семьей.
Для компаний с детьми на территории обустроен детский уголок, а для любителей барбекю - мангальная зона.
Приезжайте наслаждаться свежим воздухом и отдыхом в парке “Freezone”, а мы позаботимся о вашем комфорте!
Мы стремимся стать лучше и хотим ещё больше радовать наших клиентов, поэтому нам там важно Ваше мнение.